Forbes – Apple рискует потерять доминирующее положение из-за антимонопольных законов России и антикитайских указов Трампа

13.08.2020, 15:35, Новости дня

Решение ФАС РФ о признании корпорации Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением и указы президента США Дональда Трампа о запрете коммерческих связей с китайскими ByteDance и Tencent, пишет Forbes. При этом спасти Apple способна возможность устанавливать программное обеспечение практически из любого источника, что, однако, грозит снижением безопасности устройств корпорации.



Reuters

Доминирующее положение на рынке приложений американской корпорации Apple оказалось под угрозой из-за желания её руководства сохранить за собой 100% рынка на операционной системе iOS, антимонопольного регулирования как в США, так и за рубежом, и капризов американского лидера Дональда Трампа, пишет Forbes.

Наиболее серьёзными вызовами корпорации журнал называет указы Трампа против китайских компаний ByteDance и Tencent и решение Федеральной антимонопольной службы РФ о признании Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений.



Оба решения могут отразиться на одном из главных конкурентных преимуществ корпорации — единоличном контроле над App Store. Однако каждое из них сделает это «по-своему».

Россию не устраивает тот факт, что только в корпорации принимают решения об утверждении приложений для использования на iPhone через App Store. На протяжении долгого времени там отказывались от всех приложений, которые могли бы составить конкуренцию их собственным приложениям.

В частности, в марте 2019 года «Лаборатория Касперского» подала жалобу в ФАС из-за требования Apple исключить из приложения Kaspersky Safe Kids для iOS две функции — контроль приложений и возможность блокировки браузера Safari. При этом в iOS 12 появилось собственное приложение Screen Time, которое выполняет аналогичные задачи. А в понедельник Федеральная антимонопольная служба признала вину корпорации.

Трамп, в свою очередь, вероятно, не хотел задеть Apple, однако указы о запрете любых коммерческих контактов с ByteDance и Tencent отразятся на позициях корпорации.

Forbes отмечает, что запрет на сотрудничество с ByteDance, которой принадлежит сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok, не причинит существенного вреда Apple, потому что в случае запрета в США он также будет запрещён и на других платформах.

Однако Tencent — совсем другое дело. Так, китайской компании принадлежит основное средство общения для китайцев, а также одно из наиболее популярных средств платежей, потребления новостей, заказа такси и доставки еды WeChat. Размещение WeChat в App Store — прямое сотрудничество с Tencent, находящейся у правительства США в немилости.

По оценкам экспертов, в случае отсутствия возможности установить WeChat объём продаж iPhone сократится на 25—30%, продажи других устройств Apple, включая AirPod, iPad, Apple Watch и Mac, упадут на 15—25%.

«Иными словами, Китай необходим для дальнейшего финансового благополучия Apple», — пишет издание.

При этом избежать проблем в обоих случаях корпорация может не самым приятным для неё способом. Всё, что требуется, — включить возможность устанавливать программное обеспечение практически из любого источника по своему усмотрению, как это уже сделали другие операционные системы, например Android.

Тем не менее издание называет это лучшим способом получить вредоносные приложения и вредоносные программы на свой телефон или компьютер. Таким образом, соглашаясь на подобное решение возникших проблем, Apple рискует пожертвовать безопасностью своих устройств и потерять контроль над аппаратным и программным пользовательским интерфейсом их устройств.

ByteDance, скорее всего, будет оспаривать указ Трампа в суде. Вероятно, Tencent может сделать то же самое. И сама компания Apple могла бы последовать их примеру. При этом Forbes предполагает, что американская корпорация не откажется от контроля над App Store «легко или без боя».

В Apple уже заявили, что будут обжаловать решение ФАС, тем не менее следующий шаг корпорации в отношении указов Трампа пока неясен.