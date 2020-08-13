Кравчук счел возможным широкое применение русского языка в Донбассе

13.08.2020, 15:30, Новости дня

Полномочный представитель Киева в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук считает возможным более широкое применение русского языка в Донбассе.

«Не думаю, что язык вернет Донбасс. Ссылаясь на общеевропейские законы, мы можем поднимать вопрос не государственности русского языка, а вопрос применения этого языка, потому что конституцией гарантируется развитие и применение языков национальных меньшинств», – сообщил Кравчук в интервью «Украинскому радио».

По его словам, в этом регионе можно предпринять шаги по более широкому применению русского языка, «это не будет нарушением украинского закона».

Ранее Кравчук предложил заменить понятие «особый статус» Донбасса на «особый режим административного управления».

Также он сообщил о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Кравчук ищет новые способы обмануть Донбасс.