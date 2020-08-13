 

Китай показал новый бомбардировщик для защиты береговой линии

13.08.2020, 15:30, Новости дня

На учениях в Южно-Китайском море китайские военные показали новый бомбардировщик H-6J, сообщают СМИ.

«Военные ВМС Южного военного округа в последнее время провели многочисленные вылеты бомбардировщиков H-6G, H-6J для участия в учениях в Южно-китайском море. Впервые H-6J оказался в поле зрения общественности», – цитирует РИА «Новости» издание «Наньфанван».

Отмечается, что H-6J станет важнейшей для Китая силой для защиты приморской полосы на средней дальности. Бомбардировщик H-6 – это лицензионная копия советского реактивного бомбардировщика Ту-16.

В октябре Китай на военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР показал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 («Дунфэн-41»). DF-41 разрабатывалась в Китае с 1980-х годов, испытания ракеты начали проводить с 2012 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Путин провел переговоры с Меркель

07.07 / Бастрыкин заявил о наличии доказательств убийства младенца врачами в Калининграде

05.08 / Вторую волну пандемии коронавируса во Франции ожидают осенью или зимой

07.07 / У мэра Атланты выявлен коронавирус

06.07 / Турция признала эффективность российских самолетов Бе-200 в тушении пожаров

21.07 / Названо число «нулевых пациентов» с коронавирусом в России

09.07 / На ядерном объекте КНДР зафиксировали активность. Исследовали считают, что там создают ядерные боеголовки

01.07 / Разработан новый метод лечения сосудистой системы

29.06 / Число удаленщиков в РФ выросло в 30 раз

04.08 / Смартфон Redmi 9 Prime получит Full HD+ дисплей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска