Китай показал новый бомбардировщик для защиты береговой линии

13.08.2020, 15:30, Новости дня

На учениях в Южно-Китайском море китайские военные показали новый бомбардировщик H-6J, сообщают СМИ.

«Военные ВМС Южного военного округа в последнее время провели многочисленные вылеты бомбардировщиков H-6G, H-6J для участия в учениях в Южно-китайском море. Впервые H-6J оказался в поле зрения общественности», – цитирует РИА «Новости» издание «Наньфанван».

Отмечается, что H-6J станет важнейшей для Китая силой для защиты приморской полосы на средней дальности. Бомбардировщик H-6 – это лицензионная копия советского реактивного бомбардировщика Ту-16.

В октябре Китай на военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР показал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 («Дунфэн-41»). DF-41 разрабатывалась в Китае с 1980-х годов, испытания ракеты начали проводить с 2012 года.