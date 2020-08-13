Казахстан объявил о поэтапном снятии ограничений по коронавирусу

13.08.2020, 15:30, Новости дня

Госкомиссия по нераспространению коронавируса в Казахстане решила начать смягчать карантинные меры, ограничения планируется снимать поэтапно, сообщила пресс-служба правительства страны.

«В период действия карантинных мер в Казахстане удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и значительно снизить нагрузку на медицинские организации. Ежесуточный прирост заражения снижен с 4% до 0,5%. Количество выздоровевших достигло 76%. Средний показатель репродуктивности снизился до 0,78, загруженность коек составляет 26%», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Комиссия изучила предложения глав администраций регионов, оценила позицию минздрава страны и других ведомства, после чего утвердила план снятия ограничений.

Снимать меры планируется с 17 августа. В Казахстане намерены разрешить работу торгово-развлекательным центрам, салонам красоты и аттракционам на открытом воздухе.

В среду Казахстан сообщил, что восстановит авиасообщение с Россией с 17 августа. Поэтапное возобновление полетов планируется также в Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет и на Украину.