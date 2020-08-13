Казахстан объявил о поэтапном снятии ограничений по коронавирусу
13.08.2020, 15:30, Новости дня
Госкомиссия по нераспространению коронавируса в Казахстане решила начать смягчать карантинные меры, ограничения планируется снимать поэтапно, сообщила пресс-служба правительства страны.
«В период действия карантинных мер в Казахстане удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и значительно снизить нагрузку на медицинские организации. Ежесуточный прирост заражения снижен с 4% до 0,5%. Количество выздоровевших достигло 76%. Средний показатель репродуктивности снизился до 0,78, загруженность коек составляет 26%», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.
Комиссия изучила предложения глав администраций регионов, оценила позицию минздрава страны и других ведомства, после чего утвердила план снятия ограничений.
Снимать меры планируется с 17 августа. В Казахстане намерены разрешить работу торгово-развлекательным центрам, салонам красоты и аттракционам на открытом воздухе.
В среду Казахстан сообщил, что восстановит авиасообщение с Россией с 17 августа. Поэтапное возобновление полетов планируется также в Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет и на Украину.
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