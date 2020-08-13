Известный дипломат заявил о формировании теневого правительства в Белоруссии

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13.08.2020, 15:23, Разное

Люди, вошедшие в теневое правительство, не находятся на виду, их имена не озвучиваются. В противном случае им бы пришлось бежать из страны, и они бы повторили судьбу других белорусских оппозиционеров, заявил Роман Бессмертный.

Он напомнил о бывшем кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской. Та не признала победу Александра Лукашенко, а через два дня после выборов была вынуждена уехать в Литву. Вероятно, такое решение она приняла под давлением КГБ.

Несмотря на отсутствие видимой организации, протесты в Белоруссии не являются стихийными, уверен Бессмертный. По его словам, у митингующих есть иерархия и система управления.

Пока назвать имена руководителей протеста невозможно, в противном случае судьба их будет печальной, заявил дипломат. В лучшем случае эти люди покинут страну по примеру Тихановской, сказал Бессмертный в эфире украинского радио “НВ”.

С воскресенья в Белоруссии идут массовые протесты против переизбрания Александра Лукашенко. Центризбирком заявил, что глава государства набрал более 80% голосов. Светлана Тихановская не признала итоги выборов.

Александр Лукашенко обвинил Великобританию, Польшу и Чехию в организации протестов. По его словам, интернет в республике отключают из-за рубежа, пытаясь вызвать недовольство людей.

В ночь со среды на четверг в Минске и других городах прошли очередные акции. По массовости они уступали событиям начала недели. В МВД Белоруссии сообщили о задержании 700 человек.



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