Любовные похождения звезды “Убойной силы” Андрея Федорцова: романы с иностранками и внебрачные дети
13.08.2020, 15:23, Разное
Первым серьезным увлечением Андрея стала девушка из Японии
по имени Кейко. Артист познакомился с красавицей у дверей Малого драматического
театра, где в те годы служил электриком. Кейко хотела передать презент одному
из артистов. Иностранка очень хорошо говорила по-русски. Федорцов рискнул и пригласил
ее на свидание.
Андрей и Кейко встречались год. Отношения закончились
болезненно. Девушке пришлось вернуться на родину. У нее умерла мать, и кому-то
надо было ухаживать за отцом. Спустя годы японка разыскала
возлюбленного из России, но было слишком поздно.
Была в жизни звезды сериала “Убойная сила” еще одна зазноба из-за рубежа. В Театре Комедии Федорцов познакомился с Келли из Англии.
Блондинка прибыла в Россию, чтобы выучить язык. Этот роман артиста продлился
несколько лет. Андрей какое-то время жил в
Манчестере, даже познакомился с родителями Келли. Мама и папа девушки
предлагали россиянину перебраться к ним на ПМЖ, но тот отказался. Со временем
отношения сошли на нет. “Периодически она присылает мне письма по мейлу”, –
сказал актер.
В 90-е Андрей Федорцов занялся бизнесом. В собственный магазин
артист нанял девушку Марию. Новая сотрудница быстро очаровала знаменитость. В
2000-м избранница родила звезде сына, которого назвали Михаил. Мать своего
первенца актер в ЗАГС так и не отвел, пара рассталась. “Если нет чувств, то
надо расходиться”, – рассуждает Федорцов.
Следующей избранницей знаменитости стала 18-летняя Катя.
Девушка была давней знакомой артиста, он помнил ее еще ребенком. Красавица приехала
в Санкт-Петербург поступать в экономический университет. Через год после начала
романа студентка родила от артиста дочь Варю. Когда чувства потеряли новизну и
угасли, Федорцов вернулся к холостяцкой жизни. Уходя артист оставил дочери квартиру.
Впервые стать чьим-то законным мужем Андрей Федорцов решился
только в 45 лет. Звезда сериала “Убойная сила” зарегистрировала отношения с
выпускницей Мухинского художественного
училища Екатериной. Артист не скрывает, что в супругу влюбился с первого
взгляда. По словам актера, при первой встрече у него ноги подкосились.
В браке у Федорцова родились две дочки: Ксения и Дарья. Супруга
артиста не скрывает, что хотела бы стать матерью еще раз.
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