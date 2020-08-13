Любовные похождения звезды “Убойной силы” Андрея Федорцова: романы с иностранками и внебрачные дети

13.08.2020, 15:23, Разное

Первым серьезным увлечением Андрея стала девушка из Японии

по имени Кейко. Артист познакомился с красавицей у дверей Малого драматического

театра, где в те годы служил электриком. Кейко хотела передать презент одному

из артистов. Иностранка очень хорошо говорила по-русски. Федорцов рискнул и пригласил

ее на свидание.

Андрей и Кейко встречались год. Отношения закончились

болезненно. Девушке пришлось вернуться на родину. У нее умерла мать, и кому-то

надо было ухаживать за отцом. Спустя годы японка разыскала

возлюбленного из России, но было слишком поздно.

Была в жизни звезды сериала “Убойная сила” еще одна зазноба из-за рубежа. В Театре Комедии Федорцов познакомился с Келли из Англии.

Блондинка прибыла в Россию, чтобы выучить язык. Этот роман артиста продлился

несколько лет. Андрей какое-то время жил в

Манчестере, даже познакомился с родителями Келли. Мама и папа девушки

предлагали россиянину перебраться к ним на ПМЖ, но тот отказался. Со временем

отношения сошли на нет. “Периодически она присылает мне письма по мейлу”, –

сказал актер.

В 90-е Андрей Федорцов занялся бизнесом. В собственный магазин

артист нанял девушку Марию. Новая сотрудница быстро очаровала знаменитость. В

2000-м избранница родила звезде сына, которого назвали Михаил. Мать своего

первенца актер в ЗАГС так и не отвел, пара рассталась. “Если нет чувств, то

надо расходиться”, – рассуждает Федорцов.

Следующей избранницей знаменитости стала 18-летняя Катя.

Девушка была давней знакомой артиста, он помнил ее еще ребенком. Красавица приехала

в Санкт-Петербург поступать в экономический университет. Через год после начала

романа студентка родила от артиста дочь Варю. Когда чувства потеряли новизну и

угасли, Федорцов вернулся к холостяцкой жизни. Уходя артист оставил дочери квартиру.

Впервые стать чьим-то законным мужем Андрей Федорцов решился

только в 45 лет. Звезда сериала “Убойная сила” зарегистрировала отношения с

выпускницей Мухинского художественного

училища Екатериной. Артист не скрывает, что в супругу влюбился с первого

взгляда. По словам актера, при первой встрече у него ноги подкосились.

В браке у Федорцова родились две дочки: Ксения и Дарья. Супруга

артиста не скрывает, что хотела бы стать матерью еще раз.