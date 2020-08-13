 

Гособлигации Белоруссии резко упали на Мосбирже

13.08.2020, 15:16, Новости дня

Гособлигации Белоруссии отреагировали в четверг на новости о возможных санкциях США и Евросоюза резким падением цены и ростом доходности на Московской бирже, следует из данных торгов.

Так, облигации «Республика Беларусь 07» с погашением 1 мая 2025 года максимально снижались в цене до 98% от номинала, при этом в среду торги бумагами закрылись на уровне 99,8% от номинала. Доходность последней сделки на 14.44 мск четверга составила 9,09%, тогда как в среду доходность составляла 8,7%, передает РИА «Новости».

«Республика Беларусь 03» с погашением 3 августа 2022 года максимально снижались в цене до 99,45% от номинала, при этом в среду торги бумагами закрылись на уровне 100,8% от номинала. Доходность последней сделки составила 8,95%, тогда как в среду доходность составляла 8,28%.

Кроме того, гособлигации «Республика Беларусь 04» с погашением 3 августа 2022 года максимально снижались в цене до 99,72% от номинала, а в среду торги бумагами закрылись на уровне 101,12% от номинала. Доходность последней сделки составила 8,83%, тогда как в среду доходность была 8,03%.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%. При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан.

Ранее в четверг глава Госдепа США Майк Помпео сообщил о том, что Вашингтон может принять решение о санкциях и приостановке поставок нефти Белоруссии. Он выразил уверенность, что США «рассмотрят каждый из этих вопросов».

Кроме того, ранее сообщалось о реакции Запада на протесты в Белоруссии.



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