Украинцы выступили за свободное использование русского языка

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13.08.2020, 15:16, Новости дня

Большинство украинцев (69%) считают, что русский язык может свободно использоваться в частной жизни, но украинский язык должен оставаться единственным государственным.

Об этом говорится в исследовании, проведенном совместно центрами «Социс» и Разумкова, передает ТАСС. 

«Украинский в качестве единственного официального поддерживают 64,5% опрошенных. 17,7% считают, что русский может быть признан официальным в некоторых регионах при сохранении государственного статуса украинского языка», – отмечается в исследовании.

Отмечается, что за признание статуса русского языка как второго государственного, наряду с украинским высказались 15,2% респондентов, еще 2,6% не определились с ответом.

В исследовании приняли участие 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет со всей территории Украины, за исключением неподконтрольных Киеву районов.

Ранее бывший депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычным гражданам Украины пора собирать вещи и уезжать из страны.

Напомним, замруководителя партии «Слуга народа» в Верховной раде Галина Янченко заявила, что через 10 лет на Украине забудут о русском языке.

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркивал, что русский язык подвергается на Украине двойной дискриминации из-за планов Киева по переводу русскоязычных школ на украинский.



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