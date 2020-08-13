 

Если бы выборы президента Украины проходили сейчас, победу одержал бы Зеленский – опрос

13.08.2020, 15:15, Новости дня

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, 33,4% определившихся с кандидатом и готовых пойти на выборы отдали бы голос за действующего президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром SOCIS совместно с Центром Разумкова.

На втором месте идет пятый президент Украины Петр Порошенко, за которого готовы голосовать 17,8%. На третьем – Юрий Бойко (“Оппозиционная платформа – За жизнь”) с рейтингом 15,7%.

Юлия Тимошенко (“Батьківщина”) набрала 8,8% голосов респондентов, Игорь Смешко (“Сила и честь”) – 7%.

Респондентам также предложили поучаствовать в виртуальном втором туре с условием, что в него выходят Зеленский и Порошенко. Среди определившихся и готовых пойти на выборы за шестого президента проголосовали бы 68,4%, за пятого – 31,6%.

Исследование проводилось с 21-го по 28 июля методом стандартизированного интервью face-to-face по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

В июньском опросе SOCIS Зеленского во “втором туре” готовы были поддержать 65,4%, Порошенко – 34,6%.

Первый тур президентских выборов прошел в Украине 31 марта 2019 года. Зеленский набрал 30,24%, Порошенко – 15,95%, они вышли во второй тур.

Второй тур выборов состоялся 21 апреля. За Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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