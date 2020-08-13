 

Пять партий, включая “Силу и честь”, преодолевают пятипроцентный барьер – соцопрос

13.08.2020, 15:15, Новости дня

Партия “Слуга народа” одержала бы победу на выборах в Верховную Раду, если бы они состоялись в следующее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром SOCIS и Центром имени Разумкова.

За “Слугу народа” проголосовали бы 25,5% опрошенных из числа тех, кто определился и пойдет на выборы.

Второе место заняла бы “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 18,3%, третьей стала бы “Европейская солидарность” – 18,1%. За “Батьківшину” отдали бы голос 10,4%. За партию “Сила и честь”, не представленную в нынешнем составе Верховной Рады, проголосовали бы 6,5% определившихся.

Остальные партии не преодолели бы пятипроцентный барьер, в том числе – парламентская партия “Голос” (2,2%).

Исследование проводилось с 21-го по 28 июля методом стандартизированного интервью face-to-face по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

По данным июньского опроса SOCIS, “Слугу народа” поддерживало 26,6% респондентов.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, за “Слугу народа” проголосовало 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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