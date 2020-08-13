Умер актер Сергей Куницкий

13.08.2020, 15:08, Новости дня

На 36-м году жизни скончался российский актер Сергей Куницкий, известный по ролям в фильме «Битва за Севастополь» и сериале «Тест на беременность», сообщил Московский Губернский театр.

«Ему было 35 лет. Внезапный уход, огромная, непостижимая потеря, которую невозможно пока ни осознать, ни принять. Сережа! Любим, будем помнить, спасибо тебе за талант и человеческое тепло. Соболезнуем родным и близким, крепитесь», – сообщается на сайте театра.

Причина смерти не уточняется. В театре отмечают, что Куницкий был одним из ведущих актеров.

«Яркий, самобытный, с потрясающим чувством юмора и пластикой, – без него невозможно представить многие наши спектакли: Петя Трофимов в «Вишневом саде», Городулин в «На всякого мудреца довольно простоты», Курносый в «Энергичных людях», капуцин, Линьер и Ле Бре в «Сирано де Бержераке» – это лишь небольшой перечень его ролей», – отметили в учреждении.

Также Куницкий снимался в фильмах и сериалах, таких, как «Тест на беременность», «Крылья Империи», «Мы из будущего», «Тульский Токарев», «Шеф» и «Небо видело все».