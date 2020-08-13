 

Кундалини-йога помогает справиться с тревожностью – исследование

13.08.2020, 15:01, Разное


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Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) — это психическое расстройство, которое характеризуется хроническим ощущением тревоги и беспокойства без объективных причин. Не менее 4% людей во всем мире страдают от ГТР, причем у женщин это заболевание встречается в два раза чаще, чем у мужчин. В Америке терапией первой линии для лечения ГТР является когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), однако многие пациенты не получают ее из-за высокой стоимости и стигматизации заболевания. Люди, страдающие ГТР, также нередко отказываются от препаратов, снимающих симптомов тревожности из-за тяжелых побочных эффектов или недоступности.

Группа американских исследователей решила выяснить, какой из методов лечения больше подходит для снижения тревожности: когнитивно-поведенческая терапия, курс управления стрессом или кундалини-йога — практика, которая сочетает физические упражнения с медитацией и пением мантр. В рандомизированном исследовании приняли участие 226 мужчин и женщин с ГТР, которые были разделены на три группы. В течение 12 недель одна группа получала КПТ, вторая — занималась кундалини-йогой, а третья проходила курс обучения по управлению стрессом. По окончанию эксперимента ученые обнаружили, что КПТ и йога более эффективны, чем управление стрессом. При этом КПТ продемонстрировала наибольшую эффективность — в этой группе улучшение симптомов наблюдалось у 71% участников по сравнению с 54%, занимавшихся йогой. Среди добровольцев, учившихся управлению стрессом, положительная динамика была отмечена лишь у 33%.

«Это исследование показывает, что людям с генерализованным тревожным расстройством стоит попробовать йогу, чтобы понять, помогает ли она им. В отличие от других методов лечения йога довольно доступна и приносит много пользы для здоровья», – сообщила ведущий автор исследования Наоми Саймон (Naomi M. Simon).

Известно, что йога также способствует снижению веса благодаря тренировки концентрации, улучшению качества сна и физнагрузкам, которые полезны для людей с ожирением и хроническими заболеваниями.



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