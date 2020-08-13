Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

13.08.2020, 14:54, Новости дня

Белорусская писательница лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич осудила применение насилия к демонстрантам со стороны милиции в ее стране, и призвала президента Александра Лукашенко уйти в отставку.

Об этом она заявила в интервью, опубликованном в среду.

В 2015 году Алексиевич была удостоена Нобелевской премии по литературе за ее работы, повествующие об ужасах войны, а также о жизни при репрессивном советском режиме, включая чернобыльскую катастрофу 1986 года.

В своей первой публичной реакции на протесты, которые произошли по всей Беларуси после оспариваемых президентских выборов, писательница заявила Радио Свобода/Радио Свободная Европа, что Лукашенко должен уйти сам, чтобы предотвратить кровавую гражданскую войну.

«Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны!» – обратилась она к Лукашенко.

«Никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови», – заявила она, обвинив белорусские власти в «объявлении войны своему народу».

Она заявила, что была шокирована «нечеловеческой, сатанинской яростью», с которой действовал ОМОН.

По ее словам, ранее такое было невозможно представить, и она высказала предположение, что власти могли получить подкрепление из России.