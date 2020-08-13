В офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли с обысками

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13.08.2020, 14:53, Новости дня

В офисах «Яндекса» и Uber в Минске проводятся следственные действия, сообщил один из сотрудников силовых структур, которые находятся в представительствах компаний в офисном здании на проспекте Победителей.

Сотрудник силовых структур не позволил корреспонденту ТАСС пройти внутрь, а на вопрос о возможности встретиться с руководством представительств ответил, что «в настоящее время это невозможно». «Может быть, позднее они вам что-то расскажут», – добавил он и захлопнул дверь.

В свою очередь РИА «Новости» сообщает, что в два офиса «Яндекса» в Минске вошли люди в черном с оружием, с находившимися в офисах несколькими сотрудниками связи нет.

«Неизвестные пришли в два офиса – «Яндекс» (отделы разработки и сервисов) и водительский хаб «Яндекс.Такси». В офисах работает несколько человек, так как с марта компания в удаленном режиме. В офисе были только охранники, дежурные и ключевые специалисты, поддерживающие работу офисов», – сказал источник.

В пресс-службе самой компании сообщил, что большинство сотрудников «Яндекса» в Минске работают на удаленке, но в заблокированных офисах были несколько человек.

Ранее сообщалось, что в Минске неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса».

Напомним, с вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». 



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