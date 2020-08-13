 

В Роскачестве рассказали об изменении алкогольных предпочтений россиян

13.08.2020, 14:53, Новости дня

Россияне стали более разумно подходить к потреблению спиртного, например, предпочитать вино крепким алкогольным напиткам, сообщил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

«Мы видим тренд на смещение потребления к вину от более крепких алкогольных напитков. Это отрадно видеть. Мы видим повышение осведомленности и разумности потребителя, который делает осознанный выбор в пользу качественного товара», – передает РИА «Новости» его слова.

Лоевский отметил, что Роскачество зафиксировало, хоть и незначительный, рост потребления вина в стране.

Ранее Роскачество представило рейтинг российских игристых вин. Эксперты организации оценили 94 образца напитков, более двух третей получили высокие дегустационные оценки. Так, в тройку лучших игристых вин вошли образцы непростого для виноделия по климатическим условиям 2018 года – это указывает на профессионализм ряда производителей, справившихся с капризами погоды на винограднике.

«Если на лицевой части этикетки нет надписи «игристое вино» или «российское шампанское», переверните бутылку и прочтите мелкий текст на контрэтикетке. Перед вами может быть «винный напиток газированный», в котором вина в лучшем случае половина объема, а все остальное – вода и ароматизаторы», – добавил Лоевский.



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