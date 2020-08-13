Депутат оценил влияние второй волны коронавируса на экономику РФ

13.08.2020, 14:53, Новости дня

Возможная вторая волна пандемии коронавируса в РФ будет перенесена легче с точки зрения последствий благодаря накопленному опыту, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Вторая волна будет уже не такой глубокой с точки зрения последствий, поскольку мы уже научились работать с пандемией», – передает ТАСС слова Аксакова с форума «Индустрия гостеприимства» в Севастополе.

По его мнению, экономические последствия пандемии удастся преодолеть не менее, чем через год.

«Если говорить об экономических последствиях, то они более серьезные и требуют перегруппировки всей нашей экономики: какие-то деньги не поступили куда-то, создали проблемы в целой системе по цепочке, и чтобы цепочки восстановить, требуется время, довольно длительное. Думаю, выйдем только к 2022 году в нормальный режим», – отметил председатель.

Глава думского комитета указал также, что первая в мире вакцина зарегистрирована в России, есть средства предупреждения заболевания. «И инфраструктурно мы готовы проблемы решать, и врачи опыт накопили – понятно, как с этим бороться», – указал он.

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром ее признана Европа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что весь мир находится в состоянии войны с коронавирусом.