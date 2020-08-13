 

В Wargaming опровергли сообщения об эвакуации сотрудников в Минске

13.08.2020, 14:48, Новости дня

Wargaming опровергла сообщения об эвакуации сотрудников в Минске, она работает в удаленном режиме с середины марта, сообщили в пресс-службе компании.

В компании сообщили, что все сотрудники работают удаленно с середины марта, эвакуации нет, передает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Wargaming якобы эвакуирует сотрудников в Минске, а руководство сообщает, что к ним едут силовики.

Wargaming – это белорусская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр. В частности, разработчики организации создали популярную игру World of Tanks.

До этого сообщалось, что неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» в Минске.

Напомним, с вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста.

Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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