Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке

13.08.2020, 14:48, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил окружную больницу на Чукотке, где захотел зайти в кабинет МРТ, однако ему запретили.

Видеозапись размещена в Twitter кремлевского пула РИА «Новости».

На кадрах видно, как премьер вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко начинают входить в кабинет, за ними следуют журналисты, однако сотрудница лаборатории запретила заходить.

«Не входите! Нельзя с аппаратурой!» – обратилась женщина.

Министры поспешили выйти из помещения.

«Вот – профессионала сразу видно», – отметил Мишустин.

Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке: «Нельзя, нельзя, нельзя!» pic.twitter.com/O83DOFLv1g

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 13, 2020

Ранее Мишустин посетил больницу на Чукотке, где в шутку предложил министру финансов Антону Силуанову и главе Минздрава Михаилу Мурашко проверить зрение.

Напомним, Мишустин прибыл в Анадырь, где начинается его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку. За неделю премьер планирует посетить четыре региона – Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.