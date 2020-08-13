 

The Weeknd пожертвовал 300 тысяч долларов пострадавшим после взрыва в Бейруте

13.08.2020, 14:47, Разное

4 августа в порту столицы Ливана прогремел мощнейший взрыв, который унес жизни сотен людей и стер все здания в округе с лица земли. На эту трагедию отреагировали многие знаменитости, в том числе Амаль Клуни, для которой Бейрут является родиной, а теперь и музыкант The Weeknd, настоящее имя которого Абель Тесфайе. Артист пожертвовал внушительную сумму на борьбу с последствиями разрушения, а именно – 300 тысяч долларов.

30-летний музыкант перечислил эти деньги на нужды организации Global Aid for Livan, которая помогает жертвам взрыва. Менеджер The Weeknd, Вассим Сал Слейби, написал в социальных сетях, что гордится Абелем:

Для меня большая честь работать с артистами, которые так глубоко заботятся о мире и прямо сейчас о наших братьях и сестрах в Ливане, испытывающих боль и нуждающихся в нашей коллективной помощи. Я хочу поблагодарить своего брата The Weeknd за его щедрое пожертвование в 300 тысяч долларов для Global Aid for Livan.

The Weeknd

Это далеко не первое пожертвование, сделанное The Weeknd в этом году. Так, в начале лета канадский музыкант направил 500 тысяч долларов на нужды организаций Black Lives Matter, Know Your Rights Camp и National Bail Out, которые занимаются защитой прав афроамериканцев и борьбой с расизмом. Ранее он помогал фондам, которые занимаются проблемой COVID-19.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Мнение: Полагаю, надо запретить. Царские цензоры за чтением Энгельса

12.03 / Мнение: Письмо: “Обдаю холодом”

02.07 / Что произошло за ночь 2 июля

04.08 / Личное: Он был самым популярным мужчиной на работе

24.05 / Диеты, веганство и алкоголь разрушают зубы

25.07 / Договорились, но пока не подписали

02.08 / Мнение: О Журнале Сапожника

04.08 / Работа еще пяти магазинов остановлена за нарушения масочного режима

06.07 / Мнение: Письмо: “Поджидала как паучиха”

06.08 / Большая разминка силовиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска