The Weeknd пожертвовал 300 тысяч долларов пострадавшим после взрыва в Бейруте

13.08.2020, 14:47, Разное

4 августа в порту столицы Ливана прогремел мощнейший взрыв, который унес жизни сотен людей и стер все здания в округе с лица земли. На эту трагедию отреагировали многие знаменитости, в том числе Амаль Клуни, для которой Бейрут является родиной, а теперь и музыкант The Weeknd, настоящее имя которого Абель Тесфайе. Артист пожертвовал внушительную сумму на борьбу с последствиями разрушения, а именно – 300 тысяч долларов.

30-летний музыкант перечислил эти деньги на нужды организации Global Aid for Livan, которая помогает жертвам взрыва. Менеджер The Weeknd, Вассим Сал Слейби, написал в социальных сетях, что гордится Абелем:

Для меня большая честь работать с артистами, которые так глубоко заботятся о мире и прямо сейчас о наших братьях и сестрах в Ливане, испытывающих боль и нуждающихся в нашей коллективной помощи. Я хочу поблагодарить своего брата The Weeknd за его щедрое пожертвование в 300 тысяч долларов для Global Aid for Livan.

The Weeknd

Это далеко не первое пожертвование, сделанное The Weeknd в этом году. Так, в начале лета канадский музыкант направил 500 тысяч долларов на нужды организаций Black Lives Matter, Know Your Rights Camp и National Bail Out, которые занимаются защитой прав афроамериканцев и борьбой с расизмом. Ранее он помогал фондам, которые занимаются проблемой COVID-19.