«Норникель» удовлетворил просьбу Александра Лукашенко о трудоустройстве протестующих белорусов

13.08.2020, 14:47, Разное

Одна из крупнейших российских компаний поддержала инициативу президента Белоруссии о трудоустройстве граждан, принимавших участие в акциях протеста.

Как отметили в «Норникеле», большинство белорусов будут работать на ликвидации последствий техногенных катастроф, регулярно организуемых компанией.

– Для нас всегда были очень важны связи с братской Белоруссией. Сейчас в Минске и других городах проходят массовые акции протеста, которые активно поддерживаются деструктивными силами из ЕС и США. Поэтому мы с пониманием отнеслись к просьбе Александра Григорьевича Лукашенко о трудоустройстве граждан Белоруссии, которые были задержаны на несогласованных массовых мероприятиях. Лучше они получат опыт работы в компании мирового уровня, заработают весьма неплохие деньги, чем предстанут перед судом. Этим мы поможем не только разрядить обстановку в самой Белоруссии, но и пополним кадровый резерв нашей компании, — заявил первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дьяченко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к ряду крупнейших российских компаний с просьбой об оперативном трудоустройстве граждан, принимавших участие в акциях протеста. По информации нашей редакции, уже 15 августа первая группа белорусов прибудет в Норильск. Со всем ними будет заключён трудовой договор сроком минимум на один год.