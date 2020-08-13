 

«Норникель» удовлетворил просьбу Александра Лукашенко о трудоустройстве протестующих белорусов

13.08.2020, 14:47, Разное

Одна из крупнейших российских компаний поддержала инициативу президента Белоруссии о трудоустройстве граждан, принимавших участие в акциях протеста.

Как отметили в «Норникеле», большинство белорусов будут работать на ликвидации последствий техногенных катастроф, регулярно организуемых компанией.

– Для нас всегда были очень важны связи с братской Белоруссией. Сейчас в Минске и других городах проходят массовые акции протеста, которые активно поддерживаются деструктивными силами из ЕС и США. Поэтому мы с пониманием отнеслись к просьбе Александра Григорьевича Лукашенко о трудоустройстве граждан Белоруссии, которые были задержаны на несогласованных массовых мероприятиях. Лучше они получат опыт работы в компании мирового уровня, заработают весьма неплохие деньги, чем предстанут перед судом. Этим мы поможем не только разрядить обстановку в самой Белоруссии, но и пополним кадровый резерв нашей компании, — заявил первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дьяченко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к ряду крупнейших российских компаний с просьбой об оперативном трудоустройстве граждан, принимавших участие в акциях протеста. По информации нашей редакции, уже 15 августа первая группа белорусов прибудет в Норильск. Со всем ними будет заключён трудовой договор сроком минимум на один год.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Посольство: Переехать из Эстонии в Россию хотят тысячи, но не все подходят

09.08 / Не хватает бюллетеней: Явка на выборах президента Белоруссии достигла 73 процента

19.07 / Проектная немощь

02.07 / Пойман продавший четыре российских истребителя по 153 рубля чиновник

10.08 / Мнение: Чем пахнет в Минске?

08.08 / Россия [страна-бензоколонка с разорванной в клочья экономикой] продолжает наращивать экспорт мазута в США

23.07 / Ракеты на ядерных двигателях используют лишь у «последней черты»

17.07 / В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе

30.06 / Секрет счастья

18.06 / Антипомощь. Абсурдный российский антирекорд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска