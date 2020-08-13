 

В Белоруссии начались массовые забастовки рабочих

13.08.2020, 14:43, Разное

На БелАЗе проводится собрание. Работники различных цехов одного из крупнейших в мире производителей карьерной техники присоединяются к протесту. Примечательно, что руководство автогиганта заявило, что на предприятии не забастовка, а встреча с коллективом.

Отметим, ушел на забастовку и весь коллектив предприятия “Терразит”. Это 135 человек. Присоединились к протестам в Белоруссии и работники Белгосфилармонии, а также ️коллектив “Белмедпрепараты”.

Сотрудники филармонии спели “Магутны Божа” – религиозный гимн Белоруссии. Люди держали в руках таблички, из которых составили фразу: “У меня украли голос”. Поддержало забастовки и предприятие “Керамин”.

Напомним, 11 августа стало известно, что забастовку против фальсификаций на президентских выборах объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В. И. Козлова (МЭТЗ). Позже сообщалось о еще трех забастовавших предприятиях.

Ранее в Сети распространялся призыв к белорусам начать бессрочную забастовку на предприятиях и требовать честных выборов. Отметим, протесты в Белоруссии продолжаются пятый день.

Работники Белорусской государственной филармонии вышли на забастовку.

Они спели «Магутны Божа» — религиозный гимн Белоруссии. Певцы держали в руках таблички, из которых составили фразу: «У меня украли голос»



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