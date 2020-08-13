Немецкая полиция устроила облаву на отмывателей российских денег

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13.08.2020, 14:31, Новости дня

Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков на предприятии в Бранденбурге, а также в жилой квартире одного из подозреваемых в отмывании денег для частных лиц из России, пишет Frankfurter Allgemeine. В органах правопорядка считают, что денежные потоки перенаправлялись через сеть под названием «Ландромат Тройка», в которую входят банки и офшорные компании в странах Прибалтики.


Reuters

Немецкие власти продолжают сражаться с организованной преступностью, занимающейся отмыванием денег, пишет Frankfurter Allgemeine. Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков в служебных помещениях предприятия в Бранденбурге, предоставляющего услуги в сфере экспорта и импорта, а также в квартире одного из подозреваемых. Его обвиняют в том, что через сеть под названием «Ландромат Тройка» он занимался отмыванием денег для частных лиц из России.

Структура названа в честь бывшего российского инвестиционного банка «Тройка Диалог», продолжает издание. Денежные потоки перенаправлялись через счета банков в странах Прибалтики и сеть офшорных компаний. В полиции предполагают, что через эту структуру прошли €190 миллионов и осели в банках Германии.

Прибалтика оказалась в центре на данный момент самого громкого скандала об отмывании денег в Европе. С 2007-го по 2015-й через филиалы Danske Bank в Таллине осуществлялись подозрительные транзакции в объёме €200 млрд. Swedbank в Швеции также попал в фокус внимания следователей. Ещё одним очагом в сфере отмывания денег стала Мальта. Также Федеральное ведомство уголовной полиции ведёт расследование против немецких клиентов одного банка из Пуэрто-Рико.

Европейский союз собирается отреагировать на скандальные происшествия последних лет и ограничить полномочия национальных органов. К 2023 году планируется создать обширную систему по борьбе с отмыванием денег, а также отдельную структуру, которая будет её координировать.



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