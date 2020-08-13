Из-за коронавируса скупка золота в Швейцарии стала народным видом спорта

13.08.2020, 14:31, Новости дня

На фоне пандемии спрос на золото в Швейцарии вырос в 3—5 раз, пишет SRF. На фоне падения курсов многих акций люди ищут безопасную гавань для вложения своих денег, и ею становится покупка драгоценного металла. При этом цена за его унцию изо дня в день бьёт новые рекорды. С начала кризиса она выросла примерно на 35%, преодолев ряд психологически важных отметок, отмечает швейцарский телеканал.

Золото завораживает людей тысячелетиями. И особенно во времена кризиса покупка драгоценного металла считается надёжным вложением. Поэтому и во время пандемии коронавируса золотые слитки пользуются беспрецедентным спросом. При этом не только среди финансистов. Активная скупка золотых «Вренели»*, монет, слитков стала своего рода народным видом спорта. Репортаж Седрика Айхкорна.

Здесь действительно золото всё, что блестит. С начала пандемии торговцы драгоценным металлом стали гораздо чаще демонстрировать свой товар. По сравнению с нормальными периодами времени спрос вырос в 3—5 раз, говорят представители отрасли.

ТОМАС ВАЙЗЕ, директор компании Geiger Edelmetalle: Спрос огромный. Мы работаем на пределе наших возможностей. И особенно в начале пандемии коронавируса у нас возникали серьёзные трудности с поставками… Сейчас действительно приходят люди, которых мы у нас никогда не видели. И их нужно больше консультировать, особенно по ассортименту. Ведь есть 1000 разных возможностей.

Монеты разных размеров и тиснений. Золотые слитки — маленькие и большие. Но почему же люди так увлеклись их скупкой? В связи с тем, что из-за коронавируса курсы многих акций рухнули, люди хотят вложить свои деньги в безопасную гавань — и ею становится золото. Спрос такой большой, что цена на золото изо дня в день бьёт новые рекорды. С начала кризиса цена за унцию золота выросла примерно на 35 процентов, преодолев психологически важные отметки. Банки также активно продают золото, но аналитики прогнозируют, что курс скорректируется.

ТОМАС ШТУКИ, начальник отдела вкладов в банке кантона Санкт-Галлен: Все сейчас говорят, что в золото выгодно вкладываться. Но цена выросла очень быстро и очень сильно. Если в течение следующих недель она скорректируется на 100—200 долларов, меня это не удивит.

Корректировка цены на золото, но не обрушение. До тех пор, пока пандемия коронавируса вызывает беспокойство у людей, покупка драгоценных металлов будет оставаться выгодным вложением.

Дата выхода в эфир 12 августа 2020 года.

* Золотые монеты, которые производят в Швейцарии (прим. ИноТВ).