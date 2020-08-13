Санкционные угрозы США вызвали беспокойство у немецких партнёров «Северного потока — 2»

13.08.2020, 14:31, Новости дня

Сенаторы США напрямую угрожают руководителям немецкого порта Мукран, играющего важную роль в реализации проекта «Северный поток — 2», пишет ZDF. Его работники, а также акционеры могут пострадать от санкций. Происходящее вызвало беспокойство у компании Uniper, занимающейся в Германии поставками электроэнергии. Она участвует в финансировании строительства газопровода и не исключает, что проект может сорваться, рассказывает немецкий телеканал.

В порту Мукран на побережье острова Рюген хранятся тысячи труб для строительства газопровода «Северный поток — 2». Отсюда отплывали трубоукладочные суда, пока первые санкционные угрозы США не остановили их в декабре 2019 года. Из-за трубопровода Германия попадает в слишком большую зависимость от РФ — так американцы обосновывают своё требование остановить строительство.

Теперь же три сенатора США напрямую обратились к руководителям порта, написав им письмо. В нём они угрожают жёсткими санкциями им самим, остальным работникам порта, а также всем акционерам. Маленький прибрежный город Засниц — главный акционер порта. Бургомистр Франк Крахт считает эти нападки необоснованными.

ФРАНК КРАХТ, бургомистр Засница: Дело в том, что мы здесь, на острове Рюген, естественно, живём не только за счёт отелей и гастрономии. Мы постоянно создаём новые рабочие места, чтобы люди, которые здесь находятся, могли жить, работать и зарабатывать деньги.

Поставщик электрической энергии Uniper участвует в финансировании трубопровода. Компания не исключает, что проект «Северный проект — 2» может сорваться. Санкционные угрозы США, беспокойство партнёров проекта — руководство Nord Stream AG оказалось под давлением.

МАТТИАС ВАРНИГ, управляющий директор компании Nord Stream AG: Нам придётся противостоять этим вызовам.

После экстренных переговоров в государственной канцелярии города Шверин он больше ничего не захотел говорить. Федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания также имеет 10-процентную долю в порту.

МАНУЭЛА ШВЕЗИГ, премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании: Очевидно, что у угроз в адрес порта Мукран нет никаких правовых оснований. Поэтому мы встаём на защиту нашего порта Мукран. У США просто нет никаких прав вмешиваться в эти дела.

Неделями российское трубоукладочное судно стоит на якоре в порту Мукран. Оно должно завершить строительство оставшихся 150 километров трубопровода через Балтийское море. Получится ли это сделать и когда это произойдёт? Эти решения принимаются в другом месте.

Дата выхода в эфир 12 августа 2020 года.