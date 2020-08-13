 

Илон Маск предложил помощь протестующим в Белоруссии

13.08.2020, 14:30, Новости дня

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на массовые протесты в Белоруссии и поинтересовался, чем он может помочь.

Один из пользователей Twitter разместил сообщение с призывом «рассказать всем» о протестах в Белоруссии и их жестоком подавлении. Он отметил на публикации аккаунты Илона Маска и Билла Гейтса. 

#Belarus #UseYourLeverage to #FreeBelarus #ЖивеБелорусь

Belarus is on fire. Murders, beatings, and torture: this is how autocrats "win" their elections. Spread the word. @elonmusk, @billgates, anybody with the voice – use it now.

Share this video and link five other people. pic.twitter.com/szSnYRHvbb

— Эрвин Вейков (@renarddemoscou) August 12, 2020

«Белоруссия в огне. Убийства, избиения и пытки – вот так автократы «побеждают» на выборах. Любой, у кого есть голос – используйте его сейчас», – говорится в сообщении.

«Жаль слышать это. Чем мы можем помощь?» – ответил Маск в комментариях.

В ответах на этот комментарий Маска пользователи попросили сделать публичное заявление, чтобы привлечь к ситуации внимание западных СМИ, задействовать сеть спутников Starlink для раздачи интернета, а также оказать финансовую поддержку.

Проблемы с интернетом, которые начались по всей Белоруссии в день выборов президента, 9 августа, наблюдались несколько дней подряд. Вечерами интернет в республике пропадал полностью. Были недоступны сайты крупных белорусских СМИ и органов власти. Работа мобильного интернета и социальных сетей возобновилась в Минске в среду утром. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что интернет в республике отключают из-за границы.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%. При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протесты продолжились во вторник. Правоохранители в Минске начали разгонять людей, которые собрались около образовавшегося после гибели одного из участников протеста импровизированного мемориала.



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