Путину доложили, на сколько стоимость электроэнергии для россиян ниже европейской

13.08.2020, 14:30, Новости дня

Стоимость электроэнергии для россиян в 2018 году составляла 57 долларов за МВт/ч, что в шесть раз меньше, чем в Германии и в 4,3 раза меньше, чем в целом по странам Евросоюза, сообщил глава «Интер РАО» Борис Ковальчук на встрече в Кремле с президентом Владимиром Путиным.

«Цифры взяты по итогам 2018 года. Средняя цена электроэнергии в РФ составляет для граждан 57 долларов за МВт/ч: в Германии – 353 доллара, то есть в шесть раз больше; в ЕС в целом, где есть страны с различным уровнем развития экономик, – 247 долларов», – приводится доклад Ковальчука на сайте Кремля.

По его словам, для малого и среднего бизнеса российская цена за электричество составляла 76 долларов за МВт/ч, в Германии – 233 доллара, в ЕС – 169 долларов.

Он также добавил, что для крупной промышленности цены в РФ на 25% ниже, чем в ЕС».

«Поэтому на сегодняшний день, исходя из этого анализа и анализа, который мы делали, для подавляющего большинства производств цена электроэнергии не является препятствием для их развития», – отметил он.

Глава государства при этом отметил, что «Интер РАО ЕЭС» стала одной из крупнейших компаний в стране, «занимает четвертое место в РФ по выработке электроэнергии, четвертое место по выработке тепловой энергии, активно ведется работа по инжинирингу».

«С 2018 года по настоящее время ввели в эксплуатацию уже свыше 6 гигаватт мощности, это очень хорошие показатели», – сказал Путин.

Он также подчеркнул, что «Интер РАО» является единственным поставщиком электроэнергии за рубеж и, если нужно, приобретает эту электроэнергию за рубежом».

Кроме того, на встрече президент обратил внимание на рост производительности труда в компании и заметил, что она несколько опережает рост заработных плат.

«Сейчас у нас идет небольшое снижение производительности труда, потому что, во-первых, понятно, последствия пандемии. А второе – мы начинаем больше инвестировать в развитие, поэтому набираем людей в цифровые проекты, в проекты обслуживания. Они еще пока не дали своих доходов», – ответил Ковальчук.

При этом он отметил, что заработная плата выросла примерно в четыре раза за последние десять лет. На вопрос про зарплаты он ответил, что средняя составляет порядка 80 тыс. рублей – 78,5 тыс.

Помимо прочего, он доложил российскому лидеру о том, что за весь период пандемии коронавируса «ни одного сотрудника не отправили в вынужденный простой, полностью сохранили не только заработные платы, но и все премии».

«Поддерживаем наших работников, как можем. Также руководство холдинга в рамках благотворительности перечислило из своих личных средств на цели борьбы с COVID-19 и поддержку волонтерских движений более 100 млн рублей», – подытожил он.

Ранее Путин на совещании с членами правительства заявил, что доходы бюджета начали восстанавливаться, и Минфину не следует сокращать финансирование по ряду направлений.