Канцлер Австрии осудил отношение к демонстрантам в Белоруссии
13.08.2020, 14:30, Новости дня
Канцлер Австрии Себастьян Курц осудил насильственные действия против демонстрантов в Белоруссии и призвал Евросоюз к ясной реакции на события в этой стране.
«Мы осуждаем развитие событий в Белоруссии и на протяжении дней продолжающиеся насильственные действия против демонстрантов», – написал Курц в Twitter.
«Задержанных демонстрантов необходимо срочно освободить, а также быстро и полностью расследовать случаи гибели среди демонстрантов независимой стороной. Необходима ясная реакция ЕС», – добавил канцлер.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал мнение, что условием развития отношений Белоруссии с Евросоюзом станет изменение властями политики и прекращение насилия.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.
При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.
После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.
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