Джим Парсонс объяснил свое решение уйти из сериала “Теория большого взрыва”
13.08.2020, 14:23, Разное
Актер стал гостем подкаста звезды сериала “Доктор Кто”
Дэвида Теннанта. Джим Парсонс рассказал
коллеге по цеху, почему решил уйти из “Теории большого взрыва”.
По словам артиста, заключая двухгодичный контракт с
создателями теленовеллы, он не мог избавиться от странного предчувствия. Джиму
казалось, что по истечении срока договора сниматься в проекте он
больше не будет.
Парсонс поведал также, что на его решение покинуть сериал “Теория
большого взрыва” повлияло много факторов. Например, элементарная усталость. Помимо
ситкома, артист работал в спектаклях и снимался в рекламе. “Я был истощен”, –
признался американский актер.
Также Джим был расстроен из-за своей
14-летней собаки, которая доживала последние дни. После смерти любимца звезду сериала “Теория большого взрыва”
ожидали новые беды. Джим поскользнулся во время работы на сцене и сломал
ногу.
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Парсонс признался, что испытывал сильный страх.
Артисту казалось, что он стоит у обрыва, и впереди его ждет что-то мрачное. Джим осознал: к окончанию 12-го сезона “Теории большого взрыва” ему исполнится 46 лет, и он будет всего
на шесть лет моложе отца, когда тот скончался. Пора что-то
менять и пробовать новое, решил актер. Джим очень огорчился из-за того, что комедийное шоу
закрыли после его ухода.
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