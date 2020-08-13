Джим Парсонс объяснил свое решение уйти из сериала “Теория большого взрыва”

13.08.2020, 14:23, Разное

Актер стал гостем подкаста звезды сериала “Доктор Кто”

Дэвида Теннанта. Джим Парсонс рассказал

коллеге по цеху, почему решил уйти из “Теории большого взрыва”.

По словам артиста, заключая двухгодичный контракт с

создателями теленовеллы, он не мог избавиться от странного предчувствия. Джиму

казалось, что по истечении срока договора сниматься в проекте он

больше не будет.

Парсонс поведал также, что на его решение покинуть сериал “Теория

большого взрыва” повлияло много факторов. Например, элементарная усталость. Помимо

ситкома, артист работал в спектаклях и снимался в рекламе. “Я был истощен”, –

признался американский актер.

Также Джим был расстроен из-за своей

14-летней собаки, которая доживала последние дни. После смерти любимца звезду сериала “Теория большого взрыва”

ожидали новые беды. Джим поскользнулся во время работы на сцене и сломал

ногу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jim Parsons (@therealjimparsons) 14 Май 2019 в 3:56 PDT

Парсонс признался, что испытывал сильный страх.

Артисту казалось, что он стоит у обрыва, и впереди его ждет что-то мрачное. Джим осознал: к окончанию 12-го сезона “Теории большого взрыва” ему исполнится 46 лет, и он будет всего

на шесть лет моложе отца, когда тот скончался. Пора что-то

менять и пробовать новое, решил актер. Джим очень огорчился из-за того, что комедийное шоу

закрыли после его ухода.