 

Познер раскритиковал Лукашенко: Готов на крайние меры ради удержания власти

13.08.2020, 14:23, Разное

В своем блоге журналист вспомнил первую встречу с главой страны. 25 лет назад бизнесмен Борис Березовский пригласил Владимира Познера и других репортеров в Белоруссию для знакомства с Александром Лукашенко.

В честь журналистов был устроен ужин. В какой-то момент Березовский попросил всех, кто сидел за столом, сказать добрые слова в адрес белорусского политика. Познер отметил, что в тот вечер все тосты были скучные и однообразные, поэтому он ничего не запомнил.

Сам журналист предпочел отмолчаться. “Когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего”, – сказал он Лукашенко. Глава Белоруссии “выразительно посмотрел” на Познера, но ничего не ответил ему.

Журналист поведал, что уже тогда понял истинную сущность политика. Александр Лукашенко представляет собой “советский продукт в худшем виде”. Политик готов на самые крайние меры ради удержания власти. Это подтверждают события последних дней.

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Публикация от Познер Online (@pozneronline) 12 Авг 2020 в 8:28 PDT

Силовики применяют резиновые пули, слезоточивый газ, водяные пушки против граждан, которые вышли на мирные демонстрации. Также они арестовывают журналистов и оппозиционеров. По мнению телеведущего, Александр Лукашенко создал полицейское государство.



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