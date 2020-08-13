Названы сроки создания эскиза российской сверхлегкой космической ракеты
13.08.2020, 14:16, Новости дня
Эскизный проект космической ракеты-носителя сверхлегкого класса планируется подготовить к концу 2021 года, сказал ведущий специалист инфраструктурного центра «Аэронет» Национальной технологической инициативы Роман Жиц.
«К концу 2021 года, как раз когда мы надеемся быть уже в состоянии произвести не только инженерную записку по сверхлегкой ракете и разгонному блоку, но и сделать уже эскизный проект», – передает РИА «Новости» слова Жица в ходе круглого стола по частной космонавтике в Москве.
Напомним, 24 июля макет первой российской крылатой многоразовой ракеты «Крыло-СВ» был представлен в военном технополисе «Эра».
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