 

На Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один погиб

13.08.2020, 14:11, Новости дня

На территории Донецкой области 13 августа двое украинских военнослужащих из состава Объединенных сил (ОС) отклонились от маршрута следования и подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один из них погиб, сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки (ОТГ) “Восток” в Facebook.

Второй военнослужащий получил ранения, его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.

Сьогодні, 13 серпня, на Донеччині внаслідок відхилення від маршруту слідування підірвалися на невідомому вибуховому…

Posted by Оперативно-тактичне угруповання "Схід" on Neljapäev, 13. august 2020

12 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский разведчик.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Инструктаж куратора «Голоса» по фальсификации нарушений на участках попал на видео

03.08 / Видео: Белоруссия: что будет дальше

27.06 / В Подмосковье ожидается гроза с сильным ветром

05.07 / Times – во Франции потребовали репараций от Великобритании за нападение времён Второй мировой

01.07 / Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в Сахалинской и Магаданской областях

18.07 / Во Львовской области задержали сирийских нелегалов – Госпогранслужба

02.07 / В РФ вдвое вырос спрос на официантов

22.07 / В девяти областях Украины усиливают меры безопасности

24.06 / МВФ предсказал РФ резкий экономический спад

04.08 / США призывают иностранные державы прекратить вмешательство в Ливию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска