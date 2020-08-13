Шмыгаль заявил, что селитру в Украине хранят согласно стандартам

13.08.2020, 14:11, Новости дня

Селитру в Украине хранят в соответствии с установленными стандартами. Об этом 13 августа заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент “ГОРДОН”.

“Первые результаты показывают, что стандарты хранения селитры в Украине – это хранение в бегах, это специальные емкости. То есть она хранится не насыпом, как это было в Бейруте. Есть определенные сроки, когда она слеживается, что и было нарушено в Ливанской Республике. У нас эти сроки соблюдаются”, – подчеркнул премьер-министр.

По его словам, окончательные результаты проверки будут 15 сентября.

Также глава Кабмина уточнил, что подобные проверки в украинских портах проводятся на регулярной основе.

4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Причиной детонации примерно 2,7 тыс. тонн селитры называют пожар, вызванный сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предупреждения об опасности хранения вещества. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов заявляла, что если селитру не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”.

Жертвами взрыва стали более 220 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

6 августа Шмыгаль поручил проверить, в каких условиях в Украине хранят аммиачную селитру.

В Администрации морских портов Украины заявили, что хранящаяся в порту Южный селитра не представляет опасности.