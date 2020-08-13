 

ЕС призвал власти Белоруссии изменить политику и прекратить насилие

13.08.2020, 14:08, Новости дня

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал мнение, что условием развития отношений Белоруссии с Евросоюзом станет изменение властями политики и прекращение насилия.

«Белоруссия: насилие должно прекратиться и политический режим должен измениться. Серьезные политические перемены являются предварительным условием для дальнейшего развития отношений между ЕС и Белоруссией», – говорится в выдержке из его блога, опубликованной на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС не считает президентские выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми и рассматривает возможность введения санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

 

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. 



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