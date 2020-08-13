 

Фельгенгауэр и Плющеву отменили штрафы за пикеты в поддержку Азара

13.08.2020, 14:08, Новости дня

Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы отменило штрафы в 4 тыс. рублей журналистам «Эха Москвы» Татьяне Фельгенгауэр и Александру Плющеву, которые были назначены за нарушение режима повышенной готовности в ходе пикетов в поддержку их коллеги Ильи Азара, сообщил адвокат Калой Ахильгов.

«Объединение административно-технических инспекций Москвы назначило эти штрафы, усмотрев в действиях Плющева и Фельгенгауэр нарушение режима повышенной готовности. Мы написали жалобы на имя начальника ОАТИ, и он в наше отсутствие отменил штрафы. Он счел, что их правонарушение было малозначительным, а потому можно ограничиться устным предупреждением. С нашей точки зрения, Плющев и Фельгенгауэр вообще не совершали правонарушения, однако отмена штрафа, наложенного ОАТИ, является прецедентом: такое бывает крайне редко, если бывает вообще», – передает ТАСС слова Ахильгова. 



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