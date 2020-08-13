Скандалы: Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности

13.08.2020, 14:02, Разное

Следственный комитет закончил дело экс-министра «открытого правительства»

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование одного из самых громких и скандальных уголовных дел последних лет — о создании бывшим министром «открытого правительства» Михаилом Абызовым оргпреступного сообщества, участники которого похитили и вывели за рубеж астрономические суммы. Экс-чиновнику и 11 его предполагаемым подельникам предъявлено официальное обвинение в окончательной редакции. На днях дюжина фигурантов дела, которые все как один отрицают свою вину, начнет ознакомления с собранными следователями материалами. Поскольку их насчитывается более 400 томов, то очевидно, что это займет не один месяц. Между тем Гагаринский суд уже 7 сентября начнет слушания по иску замгенпрокурора Виктора Гриня о взыскании с господина Абызова и обращения в доход государства более 32 млрд руб., которые были получены, по мнению надзорного ведомства, в обход закона.

По данным близких к следствию источников “Ъ”, в среду адвокаты фигурантов нашумевшего «дела Абызова» подписали вместе со своими подзащитными в стенах СИЗО официальный «протокол уведомления об окончании следственных действий». Этот документ предусматривает и разъяснение обвиняемому права на ознакомление с материалами расследования в рамках статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса. Собеседники “Ъ” пояснили, что еще в конце прошлой недели и начале этой всем фигурантам было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

По данным СКР, создателями ОПС являются Михаил Абызов, а также заместитель генерального директора ООО «Ру-ком» Максим Русаков и однофамилец руководившего следственной бригадой СКР по этому делу генерал-майора юстиции Сергея Степанова — гендиректор группы «Ру-ком» Николай Степанов. Как считают в СКР, сообщество было ими создано для совершения другого тяжкого преступления — особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в рамках которого ими и было похищено 4 млрд руб. Якобы в 2012–2014 годах Михаил Абызов, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных компаний, вместе с сообщниками обманул акционеров ОАО СИБЭКО и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС), занимавшихся в Новосибирской области и Алтайском крае производством и передачей электроэнергии. Он убедил их в необходимости проведения сделки, в результате которой структуры Михаила Абызова продали им акции четырех других компаний по завышенной цене, причинив тем самым ущерб на 4 млрд руб.

Потерпевшими по делу признаны миноритарии компаний СИБЭКО и РЭС и ФГУП «Алмазювелирэкспорт». Вывод этих денег на счета на Кипре следствие квалифицировало как легализацию добытых преступным путем средств (ст. 174.1 УК РФ).

Кроме того, их также обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) в компании СИБЭКО, через которую нарушавший установленные законом ограничения как госслужащий господин Абызов противоправно обогатился, по мнению следствия, более чем на 32 млрд руб., выводе уже этих средств за рубеж, а также в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) — передаче 78 млн руб. акционерам СИБЭКО. Надо отметить, что помимо трех основных фигурантов обвинения также были предъявлены еще девяти, которые содержатся под стражей,— каждому в зависимости от той роли, которую ему «отвело» следствие. Еще четверо объявлены в международный розыск и заочно арестованы Басманным судом.

Как отмечают источники “Ъ”, никто из дюжины обвиняемых «дела Абызова» свою вину так и не признал. По их словам, уже в конце этой недели фигуранты расследования начнут ознакомление с материалами следствия, которых насчитывается более 400 томов. Стоит отметить, что первыми, согласно УПК, после процедуры предъявления обвинения в окончательной редакции такое право предоставляется потерпевшим и их представителям. Совершенно очевидно, что прочитать даже бегло несколько сотен томов, содержащих множество финансовых и бухгалтерских документов, сложных экспертиз и т. д., за пару дней просто нереально. Из этого следует, что потерпевшие своим правом не воспользовались.

Адвокаты как господина Абызова, так и других фигурантов от каких-либо комментариев относительно окончания расследования отказались. Между тем уже также очевидно, что еще задолго до того, как обвиняемые смогут изучить материалы СКР, Гагаринский райсуд Москвы успеет рассмотреть иск Генпрокуратуры, заявленный в гражданском порядке о взыскании с Михаила Абызова «и подконтрольных ему иностранных компаний» в доход Российской Федерации 32,5 млрд руб. Как сообщал “Ъ”, надзорное ведомство на основании материалов СКР решило фактически конфисковать эти средства, которые оно считает полученными в нарушение установленных законом запретов. Как следует из базы данных суда, иск не только зарегистрирован, но и уже и «расписан» судье Елене Черныш, которая назначила первоначальное заседание для проведения беседы со сторонами на 7 сентября. Истцом по гражданскому делу числится лично замгенпрокурора Виктор Гринь, а ответчиками, помимо самого господина Абызова,— якобы подконтрольные ему коммерческие структуры Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Ltd и Vantroso Traiding Ltd.

Сергей Сергеев