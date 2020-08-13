Исследование: Одноразовые респираторы можно обеззараживать в мультиварке не менее 20 раз

13.08.2020, 13:55, Разное



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Авторы исследования, опубликованном в Environmental Science and Technology Letters обращают внимание на необходимость поиска простых и недорогих решений для обеззараживания средств индивидуальной защиты на случай их дефицита. Это особенно важно для медработников, которые вынуждены пользоваться респираторами ежедневно, но не всегда могут себе позволить менять их регулярно.

Ученые исследователи эффективность термообработки респираторов сухим жаром и обнаружили, что обычная мультиварка может инактивировать калицивирус, выделенный из макаки-резуса, ротавирус, аденовирус и вирус трансмиссивного гастроэнтерита всего за 50 минут при температуре 100 °C. Целостность респиратора и его фильтрационные свойства сохранялись даже после 20 циклов «запекания».

Исследователи предупреждают, что для эффективного обеззараживания респиратора необходим сухой жар, поэтому в мультиварку или в духовку нельзя добавлять воду, кроме того, маски не должны соприкасаться с нагревательным элементом. Зато их можно складывать сразу по несколько штук кучей. Чтобы не ошибиться с температурой, ученые рекомендуют использовать приспособления для готовки, оснащенные терморегулятором.

Авторы исследования отмечают, что этот метод обеззараживания респираторов может быть очень полезен для медицинских работников в небольших клиниках или больницах, где нет возможности для дезинфекции средств индивидуальной защиты другими способами, например, с помощью ультрафиолета.

Отметим, что респиратор №95, ставший «золотым стандартом» защиты от коронавируса, предназначен в первую очередь для медиков, поскольку люди, далекие от медицины, могут надевать его неправильно даже с инструкцией. В мае специалисты Национальной университетской больницы Сингапура (National University Hospital in Singapore) опубликовали письмо, в котором поделились результатами исследования, проведенном в 2015 году после сильнейшего смога в Сингапуре.

В исследовании поучаствовали 714 мужчин и женщин, которым выдали респираторы N95 с подробными иллюстрированными инструкциями, и попросили надеть их. Только 90 человек смогли надеть маску правильно. Остальные допускали ошибки, которые так или иначе снижают защитные свойства респиратора: 61% оставили видимый зазор между маской и кожей, и около 60% не затянули зажим для носа.

Ученые призвали власти и производителей респираторов не ограничиваться инструкциями, а выпускать подробные видеоматериалы.