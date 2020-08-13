Директор центра Гамалеи ответил на критику российской вакцины от коронавируса

13.08.2020, 13:48, Новости дня

Ожидать от других стран исключительно положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, считает директор разработавшего вакцину центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, ну какую вы реакцию хотите увидеть? Мне кажется, реакция совершенно нормальная. Это как палка, которую засовывают в муравейник», – сообщил Гинцбург в эфире «России 24».

Ученый обратил внимание, что российская вакцина «полностью безопасна» и «зарегистрирована с соблюдением всех законодательных актов Российской Федерации».

«Это прямая борьба за конкретные совершенно деньги. Другой реакции не могло и быть. Это было бы наивно ожидать, что под аплодисменты воспримут довольно-таки серьезный конкурентный продукт», – добавил директор Центра Гамалеи.

Во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.