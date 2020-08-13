 

Попавший в реанимацию с инсультом Ефремов замечен в инвалидной коляске

13.08.2020, 13:43, Разное

Оттуда Михаил Ефремов был госпитализирован в реанимационное отделение Боткинской больницы в Москве. Как сообщил позже его адвокат Эльман Пашаев, у артиста диагностировали инсульт.

Пашаев сообщил, что в настоящее время Ефремов остается в медучреждении, новых данных о его состоянии нет. Юрист добавил, что находится в отъезде, но в ближайшее время намерен позвонить врачам и узнать у них о здоровье артиста. Однако в Сети появилось видео, на котором отчетливо видно, как 56-летняя звезда театра и кино передвигается по медучреждению в инвалидной коляске. Сможет ли актер ходить самостоятельно после восстановления – неизвестно, сообщает “Москва 24”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Июн 2020 в 5:02 PDT

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем джипа в состоянии сильного опьянения, спровоцировал смертельную дорожную аварию. Двигаясь по Садовому кольцу, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем “Лада”, за рулем которой находился сотрудник службы доставки Сергей Захаров. Столкновение было почти лобовым и мужчина получил тяжелые травмы, от которых вскоре скончался.

Ефремов был арестован и отправлен под домашний арест. В отношении него было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии опьянение, повлекшим по неосторожности смерть человека. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.



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