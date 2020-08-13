 

Экс-супругу следователя СК уличили в мошенничестве в Тюменской области

13.08.2020, 13:30, Новости дня

В городе Ишим Тюменской области бывшая супруга следователя местного отдела СУ СК едва не получила срок по делу о мошенничестве с банковскими кредитами. Ей удалось избежать наказания благодаря амнистии, объявленной Госдумой по случаю 20-летия принятия Конституции, пишут СМИ.

Динара Отыншинова (ранее – по фамилии супруга – Бустанова) признала вину в мошенничестве, передает Ura.ru. По данным издания, она договаривалась в 2013 году с неким гражданином, что изготовит ему поддельные документы, по которым тот сможет получить кредит в банке.

В итоге им удалось получить 210 тыс. рублей, которые они потратили по своему усмотрению. Уголовное дело в отношении нее было прекращено по амнистии: у женщины оказалось двое маленьких детей.

Отмечается, что супруг обвиняемой Куаныш Бустанов расследовал уголовное дело ишимского блогера Владимира Воронина. Воронин считал уголовное преследование местью за разоблачительные публикации о деятельности чиновников и сотрудников силовых органов.

В конечном итоге дело против блогера прекратили, правоохранители принесли ему свои извинения.

В пресс-службе СУ СК по Тюменской области отметили, что действующие сотрудники ишимского отдела не имеют никакого отношения к истории с мошенничеством.

«Каждый вправе думать – это ее первое «дело» или то, на котором она попалась. В настоящее время супруги Бустановы в разводе. Важный следователь Бустанов К. должен был быть уволен за «бизнес» своей жены, но он вовремя от нее отказался. От нее и двух малолетних детей. За этот «подвиг» и личную преданность его даже повысили по службе. Теперь он заместитель начальника отдела», – прокомментировал Воронин новость о суде над Отыншиновой.



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