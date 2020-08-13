Российские врачи сделали новый желудок для двухлетней пациентки

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13.08.2020, 13:23, Разное

Двухлетнюю девочку, получившую множество внутренних ожогов из-за употребления уксуса, спасли в Челябинской областной детской больнице. Врачи создали для нее новый желудок.

Уникальную операцию в Челябинской области провели впервые. Желудок пациентки был настолько поврежден, что его пришлось удалить. Вместо него хирурги создали новый из ткани тонкого кишечника. Операция по замене органа длилась несколько часов. Через неделю маленькую пациентку перевели из реанимации, где она лежала более месяца, а недавно выписали домой, сообщает URA.ru.



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