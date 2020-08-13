Как утонул «Курск» и кто в этом виноват

13.08.2020, 13:17, Разное

Итоги 20 лет расследования за 3 минуты

12 августа 2000 года в Баренцевом море во время комплексной боевой подготовки кораблей Северного флота на атомной подводной лодке «Курск» произошла катастрофа. Первый взрыв прозвучал в 11 часов 28 минут, в тот самый момент, когда подводная лодка готовилась к стрельбе практической (без боевой части) перекисно-водородной торпедой 65-76 «КИТ». Затем прозвучал второй взрыв — одна за другой взорвались не менее 10 боевых торпед.

95 из 118 человек, находившихся на борту «Курска», погибли в результате взрывов. 23 члена экипажа, находившиеся в 6-м 7-м и 8-м отсеках «Курска», выжили. Они приняли решение перейти в 9-й «отсек живучести», забрали с собой еду и воду. Моряки подавали сигналы SOS и были уверены, что их скоро обнаружат и услышат.

Как тонула подлодка «Курск» и кто в этом виноват? «Новая газета» подводит итоги расследования — самого длинного в истории редакции.

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