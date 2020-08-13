 

Ученые из США заявили о «взломе» генетического кода жизни

13.08.2020, 13:17, Разное

Ученые из США заявили о том, что им удалось «взломать» генетический код Escherichia coli – кишечной палочки. Состояние клеток специалисты отслеживали, внедрив дополнительные аминокислоты в механизм синтеза белков.
В результате испытаний ученых бактерия стала живым индикатором окислительного стресса. Американские специалисты использовали в своей работе гидрокситриптофан, который выступает предшественником нейромедиатора такого вещества как серотонин. Начало происходить включение бактерии в состав белка, который во время метаболического стресса флуоресцирует.

Генетический код эксперты из США изменяли поэтапно. Изначально был разработан биохимический механизм, благодаря которому клетка смогла включить в состав белков 5HTP. Процесс внедрения аминокислот позволит отследить состояние клеток и то, как они реагируют на окружающую среду.

На данный момент в научном мире известно о создании около 200 аминокислот. Однако большинство из них живые организмы не могут синтезировать. Поэтому исследователи надеются, что в будущем будет возможно самостоятельное воспроизведение искусственных молекул. Это позволит получать в необходимых количествах препараты.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Малькевич: Ливийский народ объединился из-за внешнего врага в лице Турции

13.08 / 9 сентября выйдет новый Motorola Razr 5G с гибким OLED-дисплеем

25.06 / Дженнифер Энистон о сериале “Друзья”: Не могла сбросить образ Рейчел Грин со своей спины

24.06 / Мутации вируса мешают созданию универсальной вакцины от гриппа

29.06 / Британские ученые изобрели дешевый “карманный” прибор для улучшения зрения

20.07 / Личное: «Просто так хотел Валя»

11.08 / Зарубина: «Легкоступова и Фирсов казались счастливой парой»

18.07 / Устраняющего конкурентов Лукашенко сравнили с бездушной машиной

22.07 / Ширвиндт опроверг новые данные об увольнении Добронравова из Театра сатиры: Это глупости

03.07 / Российские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 для кошек и норок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска