Ученые из США заявили о «взломе» генетического кода жизни

13.08.2020, 13:17, Разное

Ученые из США заявили о том, что им удалось «взломать» генетический код Escherichia coli – кишечной палочки. Состояние клеток специалисты отслеживали, внедрив дополнительные аминокислоты в механизм синтеза белков.

В результате испытаний ученых бактерия стала живым индикатором окислительного стресса. Американские специалисты использовали в своей работе гидрокситриптофан, который выступает предшественником нейромедиатора такого вещества как серотонин. Начало происходить включение бактерии в состав белка, который во время метаболического стресса флуоресцирует.

Генетический код эксперты из США изменяли поэтапно. Изначально был разработан биохимический механизм, благодаря которому клетка смогла включить в состав белков 5HTP. Процесс внедрения аминокислот позволит отследить состояние клеток и то, как они реагируют на окружающую среду.

На данный момент в научном мире известно о создании около 200 аминокислот. Однако большинство из них живые организмы не могут синтезировать. Поэтому исследователи надеются, что в будущем будет возможно самостоятельное воспроизведение искусственных молекул. Это позволит получать в необходимых количествах препараты.