В Бундестаге раскритиковали угрозы США остановить поставки нефти Белоруссии

13.08.2020, 13:16, Новости дня

«Угрозы Помпео – это хороший урок для тех, кто считает, будто бы дядя Сэм является нашим другом», – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт, комментируя планы США ввести санкции и остановить поставки нефти в Белоруссию на фоне массовых беспорядков в стране.

«Политика США в отношении Минска может быть применена и в отношении Берлина», – сказал член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт. Он напомнил, что экономика Германии крайне зависима от экономики США, что позволяет Вашингтону использовать тему энергетической безопасности в качестве рычага давления на ФРГ.

«Атака США на «Северный поток – 2» объясняется именно этим. Хотя очевидно, что с точки зрения экономики, экологии и здравого смысла лучше покупать российский газ, чем тащить через океан вонючие американские танкеры», – указал депутат.

«Но США не хотят терять рычаг давления на Германию. И ровно то же самое они делают в отношении в Белоруссии. Это хороший урок для тех, кто считает, будто бы дядя Сэм является нашим другом», – подчеркнул Гердт.

Он также добавил, что Вашингтон пытается сделать в отношении Белоруссии то, что «уже ранее было сделано в отношении Ирака, Сирии и Украины». «Они не собираются менять тот сценарий, поскольку уверены в своем превосходстве», – отметил собеседник.

«Но продавливание такого сценария через страны ЕС может усилить кризис в Европе. Тем самым мы оттолкнем от себя нейтрального игрока, который старается выстроить мосты между Западом и Востоком», – заключил Гердт.

Ранее в четверг глава Госдепа США Майк Помпео сообщил о том, что Вашингтон может принять решение о санкциях и приостановке поставок нефти Белоруссии. Он выразил уверенность, что США «рассмотрят каждый из этих вопросов».

Он также добавил, что Вашингтон «обеспокоен выборами и глубоко разочарован, что они не были более свободными и честными». «Потом мы увидели последовавшее насилие, обращение с мирными протестами совсем не таким образом, каким следует с ними обращаться», – сказал он.

Напомним, с вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста из-за нежелания оппозиции признавать результаты выборов. Так, митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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