Анфиса Чехова порадовала поклонников откровенным фото в подвесном чане

13.08.2020, 13:09, Разное

Анфиса Чехова пояснила своим подписчикам в микроблоге Instagram, что у нее не получилось поехать с сыном за границу, поэтому знаменитость посетила загородный спа-клуб. Телеведущая регулярно публикует снимки с отдыха, а недавно порадовала поклонников откровенным фото в подвесном чане.

В посте Анфиса Чехова рассказала, что «испытала все прелести русской бани». Ее попарили вениками и «сварили в чане». Кроме этого, знаменитость полежала в хамаме и подышала лавандой и эвкалиптом. По ее словам, она не фанат бани, но решила попробовать этот обряд, так как спа-комплекс славится данной услугой. Анфиса Чехова написала, что баня находилась полностью в их распоряжении, поэтому она «получила настоящий кайф». К звезде присоединились няня, подруга и дети. Все вместе парились, «варились» в котле и пили травяной чай.

Телеведущая показала несколько снимков в сексуальном черном купальнике, сделанных в чане, наполненном еловыми ветками. Анфиса Чехова предложила фолловерам проголосовать, какая фотография им нравится больше всего. Многие пользователи похвалили знаменитость за подтянутое тело и назвали ее «богиней».