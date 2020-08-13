Помпео заявил, что США могут ввести санкции против Беларуси

13.08.2020, 13:06, Новости дня

США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти. Об этом в интервью “Радіо Свобода” сказал госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Чехию 12 августа.

“Нас беспокоит ситуация с выборами [в Беларуси]. И мы глубоко разочарованы тем, что они не были более свободными и честными. Мы уже видели такое поведение раньше и сожалеем, что все складывается так же. Ми видели насилие и его последствия. К мирным протестующим относятся так, как не должны относиться. Мы еще не определились с тем, какой будет надлежащая реакция, но могу сказать, что мы будем сотрудничать с нашими европейскими друзьями, которые ценят свободу и так же обеспокоены происходящим. Мы желаем добра белорусскому народу и будем действовать, исходя из этого”, – сказал Помпео.

По его словам, США рассмотрят все варианты возможных мер против Беларуси.

“Здесь важно обозначить критерии, что именно мы можем сделать – и не только США в одностороннем порядке, многосторонне – во благо народа Беларуси. Будут ли это санкции или решения о поставках [американской нефти] – это предстоит определить”, – заявил госсекретарь.

Дипломат отметил, что выборы прошли недавно и нужно следить за развитием ситуации.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу “Белсат”, что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.