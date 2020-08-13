МИД не рекомендует украинцам посещать Беларусь
13.08.2020, 13:06, Новости дня
Министерство иностранных дел Украины не рекомендует гражданам страны ехать в Республику Беларусь. Об этом на брифинге 13 августа сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.
“Поскольку ситуация в Беларуси остается напряженной, вчера МИД дал рекомендацию гражданам, которые находятся на территории этой страны, – проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в массовых демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти. В связи с развитием ситуации вокруг [задержанных в Беларуси граждан Украины] Константина Реуцкого, Евгения Васильева и Оксаны Алешиной сегодня МИД издает новую рекомендацию гражданам Украины – воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и дальнейших объявлений. Призываю соотечественников прислушаться к рекомендациям МИД, это позволит избежать, мягко говоря, очень сложных ситуаций, в которые они могут попасть”, – сказал Кулеба.
12 августа около 17.00 в Беларуси были задержаны двое волонтеров общественной организации “Восток SOS” Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Против них открыли уголовное дело.
13 августа Кулеба сообщил, что украинский консул пока не нашел Реуцкого и Васильева в местах временного содержания задержанных. Поиски продолжаются. МИД Украины направил в МИД Беларуси две ноты с требованием предоставить информацию о причинах задержания украинцев Реуцкого, Васильева и Оксаны Алешиной и местах, где они содержатся. Украина требует немедленного безусловного их освобождения, подчеркнул глава украинской дипломатии.
С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.
По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу “Белсат”, что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.
Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.
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