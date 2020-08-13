 

Продажи новых автомобилей в Китае выросли на 7,7%

13.08.2020, 13:01, Новости дня

На китайском автомобильном рынке в минувшем месяце зафиксировали существенный прирост спроса на новую технику.

Всего за июль местные дилеры сумели реализовать свыше 2,1 миллиона новых автомобилей, что соответствует приросту на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем транспортные средства, приводимые в движение новыми источниками энергии, продали в количестве 98 тысяч экземпляров с приростом на 19,3%.

В свою очередь, на фоне прошедшей пандемии коронавируса впервые с мая начали фиксировать восстановление прежних объемов продаж, тогда как последующий ежемесячный прирост сделок составляет около 10%. Остальные данные пока не сообщаются.



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