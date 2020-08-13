Сильвестр Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

13.08.2020, 13:01, Новости дня

Американский актер Сильвестр Сталоне сообщил о намерении продать свой уникальный внедорожник Cadillac Escalade ESV в удлиненном исполнении.

Изначально была предложена цена за автомобиль в размере 409 тысяч долларов, однако из-за отсутствующего спроса прайс опустили до 350 тысяч долларов. Вместе с тем пока эксперты не берутся прогнозировать то, насколько быстро будет реализован удлиненный внедорожник Cadillac Escalade ESV.

Вместе с тем автомобиль сохранил безупречный вид и техническое состояние, тогда как общий пробег составляет 1600 километров. Особенностью Cadillac Escalade ESV является то, что он выполнен по специальному заказу и является более удлиненным, напоминая классические дома на колесах.