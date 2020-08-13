Скандалы: Киллер оказался фальшивым

13.08.2020, 12:55, Разное

Как присяжные оправдали адвоката Максима Косарева по обвинению в подготовке покушения на убийство

Присяжные вынесли оправдательный приговор в отношении известного адвоката Максима Косарев, который обвинялся в подготовке покушения на убийство. По версии следствия, прямо в камере СИЗО защитник «заказал» бывшему сотруднику МВД РФ устранение своего клиента. Однако оказалось, что «исполнитель» — агент правоохранительных органов, а Косарев отказался от задуманного.

Максим Косарев предстал перед судом по обвинениям в двух преступлениях. Ему инкриминировали мошенничество в отношении своего доверителя Константина Михайлова, а потом и попытку устранить клиента. Однако заседатели, рассмотрев материалы и изучив доводы сторон, пришли к мнению, что в «заказе» убийства Косарев не виновен. Причем такое решение было принято единогласно. А вот в мошенничестве адвокат был признан виновным — с разделением голосов четыре против двух (в процессах в райсудах участвуют по шесть присяжных). Однако Косарев был освобожден из-под стражи, поскольку срок давности привлечения его к ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество) истек.

Михаил Косарев является почетным адвокатом России, членом Международного союза адвокатов, награжден серебряной медалью им. Ф. Н. Плевако. Он специализируется на международном арбитраже, в частности — представлял интересы российский лыжников, в том числе Юлии Чепаловой, обвиненных в применении допинга. Также адвокат отстаивает интересы предпринимателей в судах разных странах, прежде всего — Швейцарии.

По словам источника «Росбалта», знакомого с ситуацией, в 2008 году Косарев был адвокатом бизнесмена Константина Михайлова. Он выиграл для него целую серию слушаний, в том числе международных, между мужчинами сложились приятельские отношения. Как-то Косарев пообещал Михайлову открыть счет в Швейцарии, бизнесмен передал адвокату 20 млн рублей, которые он брался конвертировать в валюту и положить на этот счет. Однако потом между ними возникли разногласия. Михайлов требовал возврата 20 млн рублей. Косарев же полагал, что клиент не расплатился с ним за проделанную юридическую работу, и на этом основании отказывался возвращать деньги. Конфликт длился почти десять лет, пока в 2017 году Косарева неожиданно не арестовали. Михайлов смог добиться возбуждения дела о хищении путем мошенничества 20 млн рублей.

Косарев попал в одну камеру с бывшим сотрудником МВД РФ, который находился под стражей за незаконный оборот наркотиков. Они стали тесно общаться, а как-то экс-милиционер предложил радикально решить проблему с Михайловым — устранить его. При этом сокамерник, убеждая адвоката, что у него якобы есть богатый опыт в подобных делах, просил за «услугу» 5 млн рублей. Косарев сначала отказывался, а потом согласился. В качестве аванса его родственники перевели на указанную сокамерником карту 200 тысяч рублей. Затем Косареву изменили меру пресечения, он вышел на свободу. Но экс-сотрудник МВД РФ настойчиво выходил с ним на связь, требуя остальную часть денег, необходимую для исполнения «заказа». Косарев заявил, что он передумал и попросил ничего в отношении Михайлова не осуществлять. Однако вскоре он был задержан УФСБ по Москве и Подмосковью и помещен под стражу — на этот раз по обвинению в подготовке покушения на бизнесмена. Оказалось, что сокамерник Косарева является агентом правоохранительных органов, все свои разговоры с адвокатом он записывал. Как оказалось, до этого он убедил другого сокамерника дать взятку следователю, после чего тот был обвинен в этом преступлении.

Присяжные, узнав про нюансы данной истории о покушении, оправдали Косарева.

Александр Горячев