 

Руководителя «Крымавтодора» уволили после посещения строек Аксеновым

13.08.2020, 12:53, Новости дня

Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение уволить директора «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко после выявления недочетов при реализации проектов по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма и Севастополя и региональных инвестпрограмм.

В понедельник Аксенов обнаружил недочеты в документации, отсутствие плана работ или самого подрядчика на 90% проверенных симферопольских строек. Также он высказывал недовольство ходом ремонта дорог. Чиновникам, ответственным за строительные объекты, он вновь пригрозил увольнением.

«Руководителя «Крымавтодора» – это товарищ Кривенко (директор предприятия «Крымавтодор» Дмитрий Кривенко) – уволить. Выговоры объявить товарищу Нефедову (начальник Службы автодорог Республики Крым Александр Нефедов) и товарищу Суханову – это служба автомобильных дорог Крыма, за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах», – передает ТАСС слова  Аксенова в четверг на совещании по итогам посещения объектов в Симферополе и Симферопольском районе.

Аксенов пояснил, что «Крымавтодору», в частности, была поставлена задача провести благоустройство ряда дворов многоэтажек Симферополя. «И ни на одну территорию никто не вышел», – отметил Аксенов.
Он поручил уже в четверг назначить исполняющего обязанности директора предприятия.

Напомним, в конце июля Аксенов заявил, что Крым построит четырехполосную дорогу к границе с Украиной.



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